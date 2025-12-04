Fuerzas de seguridad mexicanas detienen a cuatro personas en el estado de Michoacán

La operación, enmarcada dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se realizó durante patrullajes en empacadoras, tianguis limoneros e industrias citrícolas de tres municipios estatales, con el fin de “brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos”, señaló un comunicado.

Los detenidos, en las localidades de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán, fueron puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público que determinarán su situación jurídica.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según datos del Gobierno, del 10 de noviembre al 3 de diciembre de 2025, han sido detenidas 155 personas, se han asegurado sesenta armas de fuego, 6.971 cartuchos, 366 cargadores, 140 vehículos, noventa artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo,

Así mismo, también se han incautado veintitrés kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, 28.800 litros y 7.300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas.