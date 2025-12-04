FundéuRAE: “a varios días vista”, no “a varios días vistas”

No obstante, en ocasiones pueden verse frases como estas en los medios: “Predecir que se van acumular 5 o 10 cm de nieve a varios días vistas es algo arriesgado”, “No prevé la formación de un ciclón a 5 días vistas” o “Proporciona una estimación de la previsión de la producción a siete días vistas”.

El “Diccionario de la lengua española” recoge como propia del comercio la construcción “a tantos días fecha” o “a tantos días vista” para referirse al momento en el que han de abonarse ciertos pagos, como los que se comprometen mediante un pagaré.

Por extensión se suele usar esta expresión para el plazo que se toma en consideración en otros asuntos. En cualquiera de estos contextos, lo apropiado es utilizar “a tantos días vista”, pero no “a tantos días vistas”, con una “-⁠s” final en el último elemento.

Tampoco resultan recomendables formas como “a tantos días vistos”, por lo que en “No hay avisos para ese día porque llegan a tres días vistos” sería conveniente decir ... ”a tres días vista”.

Cabe añadir que se documentan variantes de esta construcción para periodos en que se manejan otras unidades de tiempo, como “año” o “mes”, caso en el que igualmente se mantiene la forma invariable “vista”: “El aforo se llenó a cuatro meses vista”, no “El aforo se llenó a cuatro meses vistas”.

Por tanto, en los ejemplos del principio lo indicado habría sido escribir “Predecir que se van acumular 5 o 10 cm de nieve a varios días vista es algo arriesgado”, “No prevé la formación de un ciclón a 5 días vista” y “Proporciona una estimación de la previsión de la producción a siete días vista”.

