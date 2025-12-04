Guanajuato reconoce matrimonio igualitario y prohíbe terapias de reconversión

Con 25 votos a favor y nueve en contra, el Congreso de Guanajuato aprobó por mayoría estas reformas que marcan un precedente en el estado, calificado de conservador, y alinea la legislación estatal con los criterios a nivel país en materia de derechos humanos y la no discriminación.

Con las modificaciones se precisa que el matrimonio "es la unión libre de dos personas" y sustituye los términos hombre o mujer por el de persona en la institución del matrimonio en el estado, lo que significa que cualquier unión entre personas, sin distinción de sexo, será reconocida legalmente como matrimonio a partir de ahora.

La diputada María Eugenia García manifestó que el dictamen homologa la normativa estatal con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con los criterios de convencionalidad internacional, "al ampliar las oportunidades de felicidad para seres humanos con la sustitución del término hombre y mujer por personas".

Explicó que durante años "un sector de la sociedad ha vivido bajo la sombra de la humillación, derechos ignorados, dignidad ofendida, identidad negada y con libertad reprimida, al invalidarse su forma de amar y la manera en la que formaban una familia", además de que los derechos conquistados son un reconocimiento a la valentía de colectivos y personas de la diversidad sexual y de género.

En tanto, el diputado Jorge Arturo Espadas expresó que todas las personas y seres humanos "desde la concepción hasta la muerte natural son iguales en dignidad y que se les deben reconocer todos sus derechos sin excepciones".

En su oportunidad, el congresista Sergio Alejandro Contreras consideró como una "injusticia" para la situación que enfrentan las personas de la diversidad sexual y de género "querer ejercer sus derechos con normalidad".

"La realidad tiene que verse reflejada en el marco legal que se conforma de diversas manifestaciones de amor, donde la SCJN clarificó que las relaciones en las que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y a los de la familiar", expuso.

En tanto, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco manifestó que, con este dictamen, Guanajuato "está saldando una de las deudas que tiene en materia de derechos humanos".

"La aprobación del matrimonio igualitario en la ley no era un mero trámite, un acto simbólico y tampoco una concesión, sino el mensaje y prueba de que en Guanajuato amar a quienes queramos, sin importar su sexo, tiene que ser un derecho para todas las personas sin discriminación alguna", señaló.

En la misma sesión, el Congreso aprobó con 32 votos a favor y tres en contra prohibir las terapias de conversión y sancionar penalmente a quien las genere en el estado de Guanajuato.

Previo a esta decisión, el Congreso de la entidad ya había discutido este año el tema del matrimonio igualitario. La primera ocurrió en mayo y terminó en empate con 18 votos a favor y en contra, la otra sucedió en junio, y fue rechazada con 19 votos.