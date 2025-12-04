Hong Kong arresta a un 'youtuber' por presunta sedición en plena tensión tras el incendio

Agentes del Departamento de Seguridad Nacional arrestaron este miércoles a un joven de 26 años apellidado Chan por actuar con “intención sediciosa”, informaron hoy medios locales, que indicaron que el detenido sería el 'youtuber' conocido como “Kenny”, responsable del canal “Kowloon King”.

El canal difundió al menos dos retransmisiones en directo en las que figuraba el incendio del complejo residencial Wang Fuk Court, realizando comentarios calificados de “moralmente depravados”, entre ellos que las víctimas arrastraban “pecados profundos”, que el siniestro era “karma” y que “no había necesidad de sentir compasión” por los fallecidos y heridos.

El número de víctimas del incendio aumentó de 156 a 159 muertos, según datos facilitados por las autoridades el miércoles. Los servicios de emergencias confirmaron que se habían completado las labores de búsqueda en el interior de las siete torres afectadas, aunque continúan las tareas de recuperación de restos y de recogida de pruebas.

El fuego, originado la semana pasada durante trabajos de renovación exterior, se propagó rápidamente por siete de los ocho bloques del complejo, habitado mayoritariamente por personas mayores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Policía anunció la detención de otras seis personas relacionadas con la empresa proveedora de los sistemas de protección contra incendios instalados en los edificios. Los investigadores apuntan a supuestas irregularidades en el suministro y mantenimiento de esos dispositivos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos arrestos se suman a los practicados en días anteriores entre directivos de la contratista principal, consultores de ingeniería estructural y subcontratistas de andamios y fachadas, investigados por presunto homicidio imprudente y corrupción en la adjudicación y ejecución del proyecto de rehabilitación en curso en el momento del siniestro.

En paralelo, la Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional del Gobierno central emitió un comunicado en el que acusó a “una pequeña minoría de fuerzas externas hostiles y sus agentes locales” de intentar “aprovechar el desastre” para “crear problemas” y “reavivar el caos” vivido en 2019 durante las protestas antigubernamentales.

El organismo denunció la difusión de “rumores” y “ataques” contra la gestión del Ejecutivo y de los servicios de emergencia bajo el pretexto de “defender al pueblo”, y advirtió de que todo intento de desestabilizar Hong Kong será perseguido.

El clima de tensión se ha visto reforzado por otros incidentes recientes. En la Universidad Bautista, una pancarta y notas que instaban al Gobierno a responder a las preocupaciones de la población fue retirada después de que el centro instalara barreras que impedían su visibilidad.

Además, la unidad de Seguridad Nacional detuvo recientemente a un estudiante, un exconcejal de distrito, una voluntaria y al jurista Bruce Liu por su participación en una petición en línea y en actos públicos que exigían una investigación independiente y responsabilidades políticas por la tragedia.