04 de diciembre de 2025 - 08:25

Indonesia, Sri Lanka y Tailandia: las inundaciones de Asia en cifras

Bangkok/Yakarta/Colombo, 4 dic (EFE).- Las inundaciones que asolan varios países de Asia, principalmente Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, están dejando elevadas cifras de fallecidos, desaparecidos y evacuados, así como pérdidas económicas multimillonarias, de acuerdo con lo difundido por las autoridades de naciones afectadas, la ONU y otras organizaciones.

El temporal de fuertes lluvias llegó a finales de noviembre, cuando tres ciclones coincidieron en el sur y el sudeste de Asia, para rematar un desastroso mes en la región, que antes había experimentado intensas precipitaciones en Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia.

Estas son algunas de las cifras de las inundaciones de Asia:

La temporada de tormentas tropicales y tifones está siendo especialmente dura este año para estos países y expertos atribuyen la intensidad al calentamiento del océano, mientras que su devastador impacto se relaciona con la deforestación o la falta de planificación urbana, entre otros factores.