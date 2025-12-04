Indonesia, Sri Lanka y Tailandia: las inundaciones de Asia en cifras

El temporal de fuertes lluvias llegó a finales de noviembre, cuando tres ciclones coincidieron en el sur y el sudeste de Asia, para rematar un desastroso mes en la región, que antes había experimentado intensas precipitaciones en Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia.

Estas son algunas de las cifras de las inundaciones de Asia:

La temporada de tormentas tropicales y tifones está siendo especialmente dura este año para estos países y expertos atribuyen la intensidad al calentamiento del océano, mientras que su devastador impacto se relaciona con la deforestación o la falta de planificación urbana, entre otros factores.