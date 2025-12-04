Israel expresa sus condolencias a Tailandia por la muerte del rehén recuperado ayer

Durante la conversación, el titular de Exteriores israelí informó a su homólogo del regreso del cuerpo del último rehén tailandés ayer miércoles, más de dos años después de su secuestro por parte de milicianos del grupo islamista Hamás durante sus ataques en territorio israelí que dejaron 1.200 muertos y 251 cautivos.

"Rinthalak fue brutalmente asesinado el 7 de octubre y su cuerpo fue tomado como rehén por la organización terrorista Yihad Islámica", aseguró Saar a través de un mensaje en la red social X, en el que informó de su llamada con el ministro tailandés.

Asimismo, trasladó sus condolencias al pueblo tailandés y a la familia del difunto, y expresó además su compromiso de brindar asistencia y beneficios a sus familiares, "como lo hicimos con todas las víctimas israelíes, así como con las demás víctimas tailandesas".

Suthdisak Rinthalak, que tenía 43 años cuando fue secuestrado, emigró a Israel desde Tailandia en 2017 para trabajar en la agricultura y se empleó en granjas en la región fronteriza de Gaza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la devolución de su cuerpo por parte de Hamás ya solo permanece un cautivo fallecido en la Franja de Gaza. Cuando este último sea entregado, se considerará terminada la llamada primera fase del acuerdo entre el grupo islamista e Israel, y dará comienzo la segunda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su mensaje, Saar afirmó que también había trasladado al titular de Exteriores de Tailandia su "pesar" por las "trágicas" inundaciones en su país y por las numerosas víctimas y los daños generalizados.

"¡Israel se solidariza con Tailandia!", añadió sobre el temporal que ha dejado 188 fallecidos y 367 desaparecidos en el país asiático.