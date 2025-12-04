Israel investiga si Abu Shabab, líder milicia anti Hamás, ha muerto en "disputa interna"

"Abu Shabab murió en una disputa interna entre clanes, y no a manos de terroristas de Hamás", citan los medios locales israelíes.

Fuentes militares aseguraron a EFE que "todo apunta a que" efectivamente Abu Shabab ha muerto.

Abu Shabab, que encabezaba una milicia conocida como las Fuerzas Populares, estaba asentado en el este de Rafah (sur de la Franja), dentro de la zona controlada por Israel.

Desde allí, aparentemente se dedicaba a asegurar el flujo de camiones de ayuda humanitaria que acceden al enclave desde el sur con el beneplácito del Ejército israelí, que también suministró armas a esta milicia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, también habría estado colaborando con Israel en las acciones contra Hamás en el sur de Gaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La milicia de Abu Shabab fue acusada por el Gobierno de Hamás de robar la escasa ayuda humanitaria que entraba a la Franja de Gaza en supuesta connivencia con el Ejército israelí.

Los detalles del incidente aún se están investigando.

La agencia de prensa Al Quds, vinculada a Hamás, celebró el fallecimiento en sus canales oficiales con dibujos y caricaturas donde hacían hincapié en el "futuro que le aguarda a aquellos que colaboran con el Ejército de ocupación israelí".

Por su parte, la unidad policial Radea, que depende del Ministerio del Interior de Hamás, grupo con el que rivalizaba por control territorial en la Franja de Gaza, calificaron hace mes y medio a Abu Shabab como "prófugo de la justicia" e implementaron operaciones para desarticular "nidos de traición y actividades ilegales", debido a los vínculos de las Fuerzas Populares con el Ejército israelí.