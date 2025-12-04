Kiev dice que controla la parte norte de Pokrovsk y destaca la necesidad de evitar bajas

Sirski publicó estas declaraciones en su cuenta de Facebook durante una visita al frente de Pokrovsk que tiene lugar después de que el Ejército ruso diera la ciudad por completamente conquistada esta misma semana.

“Mientras los ocupantes no prestan atención a las pérdidas de personal, los comandantes ucranianos entienden claramente la importancia de proteger la vida y la integridad del personal a su cargo”, escribió Sirski en la red social.

El Ejército ucraniano suele insistir en la necesidad de evitar bajas y la toma de prisioneros por parte del enemigo antes de retirarse de una localidad.

El general ucraniano agregó que sus tropas siguen controlando algunas zonas tanto en Pokrovsk -que antes de la guerra tenía 60.000 habitantes- como en la ciudad satélite de Mirnograd.

Las fuerzas ucranianas siguen tratando de evitar la concentración de tropas rusas en ambas ciudades y trabajan para abrir nuevas vías para hacer llegar suministros y hacer rotaciones y evacuaciones ante la creciente presión de los rusos, que intentan rodear a las unidades ucranianas en esa parte del frente.

Según dijeron varios integrantes de la infantería de marina ucranianos desplegados en Mirnograd, la ciudad lleva cinco días totalmente rodeada por los rusos. “Continúan las acciones para desbloquearla, parte de estas acciones están teniendo éxito”, dijo este miércoles uno de los militares a la publicación.

Rusia avanzó el mes pasado en el frente casi el doble que en septiembre y octubre. Un 40% de esos avances los consiguió en la región de Zaporiyia del sureste de Ucrania.