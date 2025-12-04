La abogada Ruth López, crítica de Bukele, cumple 200 días encarcelada en El Salvador

López fue detenida el 18 de mayo pasado bajo el cargo de peculado, con relación a su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el período de Gobierno del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén, pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal en su contra.

La detención de López, que ha participado desde la ONG Cristosal en investigaciones sobre supuestos casos de corrupción en el Gobierno, desencadenó una oleada de rechazo, condenas y exigencias nacionales e internacionales para una pronta liberación y respeto a su integridad.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron su detención como un acto de represión contra las voces críticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

La Fiscalía General de la República cambió el cargo imputado a López, que inicialmente era peculado, a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal y su proceso está en total reserva.

La acusación formal fue presentada el 2 de junio, más de 15 días después de su detención, con hermetismo y en un acto en el que los periodistas fueron desalojados de la sede judicial, de acuerdo con reportes de medios locales.

En junio pasado, la abogada enfrentó la audiencia inicial del proceso y un juzgado de Paz dictaminó que permaneciera en prisión mientras se desarrolla la etapa de instrucción con un período de 6 meses.

En su trabajo como abogada y defensora de derechos humanos López participó en la presentación de diversas demandas de inconstitucionalidad, informes relacionados con transparencia, en la presentación de avisos a la Fiscalía para que investigue el uso irregular de fondos estatales y en sesiones de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) sobre El Salvador.

De acuerdo con Noah Bullock, director de la reconocida organización Cristosal, Ruth López lideró procesos de investigación de "más de 15 casos de corrupción del actual Gobierno y ha presentado denuncias a la Fiscalía de casos sólidos de gran corrupción y estas denuncias han sido ignoradas".

En diciembre de 2024 fue incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC, en reconocimiento a su trabajo en la promoción de la transparencia y la justicia social.

López ha sido reconocida con al menos cuatro galardones internacionales, tres de ellos otorgados en 2025.

Uno de los reconocimientos, el Premio por el Derecho a Defender Derechos, fue otorgado por la organización salvadoreña Mesa por el Derecho a Defender Derechos, la Embajada de Francia en El Salvador, la Fundación Acceso -una organización de derechos humanos en Centroamérica-, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y Protection International (Protección Internacional).

"Los reconocimientos son una reafirmación del trabajo que Ruth ha realizado desde que comenzó a denunciar las graves violaciones al Estado de derecho y a los derechos humanos en el país", manifestó el esposo de la activista, Louis Benavides, en declaraciones compartidas a EFE.