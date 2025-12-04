La aerolínea TAP cancela sus vuelos del 11 de diciembre por la huelga en Portugal

"Debido a la huelga general en Portugal y para evitar interrupciones en los viajes de los clientes, TAP está cancelando los vuelos del 11 de diciembre", señaló la aerolínea en un comunicado en su web.

Apuntó que está contactando con los clientes que tengan su vuelo cancelado para esa fecha para ofrecerles una alternativa y agregó que si el pasajero quiere anticipar y retrasar su vuelo para los tres días previos o después puede hacerlo sin coste alguno.

Varios sindicatos han convocado una huelga general en Portugal para el próximo 11 de diciembre en contra de la reforma laboral que propone el Gobierno, al considerar que va a limitar algunos de los derechos de los trabajadores.

El Ejecutivo conservador comenzó en septiembre las negociaciones con la patronal y los sindicatos para llevar a cabo esa reforma, que prevé la revisión de más de un centenar de artículos del Código de Trabajo y que deberá ser debatida en el Parlamento.

Algunos de los cambios más polémicos tienen que ver con el periodo de lactancia y los permisos para amamantar al bebé, ya que el Gobierno quiere limitarlo a dos años, mientras que la actual normativa recoge que las madres que amamantan a sus hijos tienen derecho a ser dispensadas en sus trabajos para poder hacerlo durante el tiempo que dure la lactancia.