La aerolínea Wingo extiende la suspensión de vuelos a Caracas hasta el 12 de diciembre

"Wingo informa que, mientras continúa evaluando las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela, ha decidido extender la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas hasta el viernes 12 de diciembre de 2025", explicó la compañía en un comunicado.

La aerolínea de bajo costo había anunciado la madrugada de este jueves la suspensión temporal de "los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025" debido a "intermitencias presentadas" el miércoles "en una de las señales de navegación durante su vuelo hacia Caracas", al igual que Copa Airlines.

Wingo, aerolínea de bajo costo de Copa, agregó que ratifica "su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones".

Este mismo jueves, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela dijo que esperaba que tanto Copa Airlines como Wingo, reiniciaran sus vuelos en 48 horas, pero finalmente ambas decidieron no retomar la ruta.

El pasado 29 de noviembre, Wingo aseguró el mantenimiento de la operación desde y hacia Venezuela, a pesar de que ese día Trump dijo que el espacio aéreo del país suramericano "permanecerá cerrado en su totalidad".

Varias aerolíneas han cancelado vuelos a Venezuela después de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. instara a "extremar la precaución" al sobrevolar el país y el sur del mar Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

La advertencia de la FAA se produjo en medio del despliegue militar ordenado por el Gobierno de Trump en aguas del Caribe próximas a Venezuela para luchar contra el narcotráfico, que el Gobierno de ese país considera que en realidad busca sacar del poder a Nicolás Maduro.

Por esa razón, varias aerolíneas cancelaron sus vuelos, y el Ministerio de Transporte de Venezuela y el INAC revocaron la concesión de vuelo a varias de ellas, decisión que afectó a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos.