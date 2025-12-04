La Bolsa de Londres sube un 0,19 %, con el mayor aumento para el fondo de inversión 3I

El índice principal londinense, el FTSE-100, ganó 18,80 puntos, hasta quedar en 9.710,87, mientras que el secundario, el FTSE-250, que agrupa a empresas más pequeñas, ascendió un 0,32 %, hasta 22.070,99 puntos.

Lideraron las subidas el fondo de inversión 3I Group (5,14 %), seguido por la firma de moda y complementos Burberry (3,01 %) y el fabricante de tecnología térmica Spirax Group (2,98 %).

Entre los títulos que pierden terrenos destacan los nombres de la empresa de apuestas deportivas Entain PLC (-3,89 %), la fabricante y distribuidora de bebidas alcohólicas Diageo (-3,89 %) y el concesionario de automóviles Auto Trader (-2,22 %).