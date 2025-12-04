La Bolsa española marca un nuevo máximo histórico al cierre tras subir un 0,97 %

El índice de referencia del mercado español, el IBEX 35, ganó 160,9 puntos, ese 0,97 %, hasta 16.746,6 puntos, un nuevo récord. En el año acumula una subida del 44,43 %.
De los grandes valores destacó la subida del 2,66 % de Inditex, la segunda mayor del IBEX, mientras que el grupo financiero BBVA ganó el 2,19 % (quinta mayor alza de ese índice); Banco Santander, el 1,78 %, y Telefónica, el 0,36 %. Bajaron la petrolera Repsol, el 0,67 % y la eléctrica Iberdrola, el 0,47 %.
Pese a la indefinición de Wall Street tras conocerse algunos datos laborales negativos en Estados Unidos, la Bolsa española se vio impulsada por el avance de Inditex y de los bancos, que subieron de media el 2,2 %.