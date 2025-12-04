La española Plus Ultra amplía hasta el 9 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela

"En cumplimiento de los avisos emitidos por la autoridad española de seguridad aérea, nos vemos en la obligación de no operar los vuelos de las rutas Madrid-Caracas-Madrid y Tenerife-Caracas-Tenerife del 6 al 9 de diciembre de 2025", explicó la compañía en un comunicado emitido este jueves.

Ante esta situación, Plus Ultra pide a los pasajeros con reservas en esos vuelos que contacten con el centro de atención telefónica de la compañía.

Esta ampliación en la cancelación de sus vuelos se produce pese a que la propia compañía confirmó el martes que el Gobierno de Nicolás Maduro suspendió toda su actividad en Venezuela como consecuencia de que la compañía cancelara temporalmente sus vuelos a Caracas.

La cancelación de los viajes desde y hacia Caracas se produjo tras un aviso de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que instó el 21 de noviembre a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Sobre la suspensión de su actividad en Venezuela, Plus Ultra indicó el martes que el día anterior recibieron "la notificación de parte de la autoridad aeronáutica venezolana (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC) informándonos de que nos suspenden la actividad aerocomercial en Venezuela".

Hasta el momento, el INAC no ha confirmado la suspensión de permisos a esta ni a otras nuevas aerolíneas, como sí lo hizo el pasado miércoles cuando revocó las concesiones a las compañías aéreas Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish y Gol después de establecer un plazo de 48 horas para que las compañías aéreas retomaran sus vuelos a Venezuela.