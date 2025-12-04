La organización contra las armas químicas alerta del uso de la IA para generar moléculas

Sin embargo, por el momento, el paso de la nueva molécula tóxica diseñada en un ordenador mediante IA a su producción no es fácil, precisó Arias, sin descartar que sea posible en el corto plazo.

Actualmente se han destruido prácticamente todos los arsenales de armas químicas declarados por los 193 estados miembros de la convención bajo la supervisión de la OPAQ: más de 72.000 toneladas de sustancias químicas muy peligrosas.

No obstante, advirtió de que las armas químicas "desgraciadamente no pertenecen al pasado y con las nuevas tecnologías pueden resurgir como poderosas armas de destrucción masiva".

En un encuentro organizado por el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE) de España, afirmó que la "gran" preocupación de esta organización está en "las nuevas oportunidades que se pueden presentar en el futuro para el terrorismo obtenidas con la inteligencia artificial".

El responsable de la OPAQ se refirió también a los peligros de internet y de la llamada 'dark web' o 'deep web', que posibilita los contactos para adquirir legal o ilegalmente equipos, sustancias químicas y manuales explicativos, así como para contactar con especialistas que pueden colaborar en programas ilegales.

Además, puso el acento en los drones, instrumentos muy útiles para actividades pacíficas, pero que "también pueden convertirse en máquinas asesinas de alta precisión", un peligro "muy difícil de neutralizar" en el que la OPAQ trabaja con los estados miembros.

Arias precisó que algunos expertos consideran que los drones de un solo uso, también llamados kamikazes, tienen ya una mayor similitud con las municiones que con los aviones y en el sector del armamento químico constituyen una nueva y gran amenaza por la facilidad y bajo costo y precisión de su uso.

En cuanto a los agentes antidisturbios como, por ejemplo, el gas CS (Clorobencilidenomalononitrilo), recordó que es totalmente ilegal utilizarlos en el frente bélico, sin embargo la OPAQ no puede inspeccionarlo.

Sí es posible hacerlo si un país atacado lo pide a la organización, como fue el caso de Ucrania en la guerra con Rusia.

Se investigó y se detectó la utilización de gas CS por alguna de las dos partes en conflicto. "No puedo decir por quién porque todavía no tengo el mandato, pero ha sido utilizado repetidamente", subrayó.