La OSCE se ofrece para liderar una nueva misión de paz cuando termine la guerra en Ucrania

"Como nuevo presidente (...) prepararé a esta organización para aumentar su nivel de preparación para una posible intervención de vigilancia, en caso de que entre en vigor un alto el fuego en Ucrania", aseguró el ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, a su llegada al Consejo Ministerial que inicia hoy en Viena la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Cassis reconoció que la anterior misión, operativa entre 2014 y el comienzo de la guerra, no satisfizo ni a Ucrania ni a Rusia, pero afirmó que Kiev ve ahora las cosas de forma diferente y que estaría agradecida de que la OSCE desplegara de nuevo una misión.

Respecto a cómo debería ser ese nuevo despliegue, el ministro afirmó que se trata de "tener ojos y oídos para ver lo que sucede en el terreno" y poder infomar de si un eventual alto el fuego se consolida.

Elina Valtonen, ministra de Finlandia y presidenta de turno de la OSCE en 2025, afirmó que la Organización está preparada para lanzar esa misión en caso de un eventual alto el fuego pero no precisó cuán rápidamente podría producirse ese despliegue.

Beate Meinl-Reisinger, responsable de Exteriores de Austria y anfitriona de la reunión, señaló que es preciso asegurar que un futuro alto el fuego no sea solo una pausa antes de que llegue un nuevo ataque ruso.

"Una paz es sólo buena si es también justa, integral y basada en garantías de seguridad para que sea duradera", señaló.

La ministra también afirmó que la OSCE puede jugar un papel esencial en el mantenimiento de la paz.

Los representantes de los 57 Estados de la OSCE celebran entre hoy y mañana su Consejo Ministerial anual, centrado como en los últimos años en la agresión rusa a Ucrania.

En ella no participan este año los jefes de la diplomacia de EEUU y de Rusia, Marco Rubio y Serguéi Lavrov, los dos países que están negociando, con poca participación de Europa y hasta de Ucrania, un acuerdo de paz.

La OSCE fue fundada hace 50 años como un foro de diálogo entre los bloques enfrentados durante la Guerra Fría y se rige por la regla de la unanimidad, por lo que la oposición de uno sólo de sus 57 países bloquea la toma de decisiones.