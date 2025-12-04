La presidenta de México confirma reunión con Trump en el sorteo del Mundial en Washington

“Vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump, y otra con el primer ministro (Mark) Carney”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, aunque no dio mayores detalles sobre los temas que se abordarán durante el encuentro.

Sheinbaum confirmó que viajará este jueves por la noche a Washington, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que debido a los tiempos no podría hacer uso de aerolíneas comerciales.

Asimismo, precisó que el encuentro con Trump y Carney ocurrirá momentos antes del inicio del sorteo del Mundial de Fútbol, del cual México, Estados Unidos y Canadá son co-organizadores.

“Después, el evento que dura como cuatro minutos, el sacar la bolita y ver en qué, creo que es, qué grupo vamos a encabezar como México. Y después ya nos vamos a nuestros asientos y allí pues se termina cómo se constituyen todos los grupos del mundial, ahí se termina el evento”, aseveró.

Como países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asignado el grupo del que serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026.

La FIFA determinó que México encabezará el Grupo A con lo que también tiene asignado el partido inaugural del Mundial 2026 el próximo jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca. Canadá lidera el Grupo C, mientras que Estados Unidos, que tendrá la mayoría de los partidos de la justa, encabezará el Grupo D.

El sorteo marcará uno de los hitos previos más importantes al Mundial de 2026, que México co-organiza junto con Estados Unidos y Canadá, y que en el país tendrá sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La ceremonia, donde se revelará el futuro de las 48 selecciones nacionales que participarán en el evento deportivo, está programada para llevarse a cabo este 5 de diciembre y al día siguiente el calendario de partidos y los estadios en los que se jugará.

Sheinbaum adelantó que, tras su participación en el sorteo, tendrá una reunión con mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos y, la noche del viernes, volverá a la Ciudad de México para poder encabezar el sábado la celebración del aniversario del inicio de Gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el Zócalo capitalino.

La reunión de los tres mandatarios ocurrirá luego de que el miércoles, Trump indicara que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

La revisión del tratado está prevista para 2026.