La UE aumenta restricciones al cerdo español y mil agentes trabajan para contener el brote

En una decisión de ejecución de la Comisión Europea publicada este jueves en el Diario Oficial de la UE, el bloque comunitario establece restricciones relativas a determinadas medidas de emergencia provisionales en relación con la PPA en España, hasta el 28 de febrero de 2026.

En estos 91 municipios dentro de la zona declarada como "infectada", quedan prohibidos los desplazamientos de animales silvestres, de porcinos en cautividad o de sus productos derivados, aunque por el momento quedan libres de restricciones las comarcas de la región donde el sector porcino tiene mayor peso.

Desde que el viernes se confirmó el hallazgo de dos jabalíes afectados por la enfermedad, ya son trece los casos positivos de PPA dentro de la 'zona cero', un área de 6 km a la redonda desde el lugar en el que aparecieron los primeros cadáveres la semana pasada.

En España, donde no se registraban casos de PPA desde hace 31 años, el nuevo brote de la enfermedad ha reactivado la preocupación del sector porcino español ante el riesgo que supone la enfermedad, que no afecta a las personas pero sí tiene un pronóstico muy negativo para los animales infectados.

El sector productor e industrial del cerdo ibérico ha salvado por ahora el mayor flujo de exportaciones ya que sus principales destinos siguen aceptando el producto, si bien, preocupa el cierre total de Japón y México, dos destinos relevantes.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué, ha señalado que su país y España buscan reanudar flujos comerciales, suspendidos de manera "precautoria", en "cuanto sea posible hacerlo" tras el brote de la peste porcina africana.

Por su parte, Corea del Sur ha levantado este jueves las restricciones para permitir la entrada de productos de porcino español ubicados fuera de la zona restringida, mientras que Brasil ha informado sobre la admisión sin restricciones de los lotes de productos porcinos producidos antes del 25 de noviembre.

En total, siguen bloqueados unos 130 certificados sanitarios de exportación por parte de unos 40 países.

Las autoridades de Cataluña, región donde se ha detectado el foco de infección, han informado de que los efectivos que trabajan en la zona aumentaron de los 500 hasta casi un millar este jueves.

A bomberos, agentes forestales y diferentes unidades de policía se suma la incorporación de unidades caninas, útiles para rastrear zonas boscosas de más difícil acceso, y la aportación de drones con cámaras térmicas, que permiten localizar jabalíes muertos o vivos que hayan quedado escondidos por el calor que desprenden.

El Gobierno de la región está pendiente de pactar con el Ministerio de Agricultura español y la Comisión Europea los métodos de captura y sacrificio más adecuados.

Están preparadas trampas de captura masiva y armas con silenciador que se podrían usar para llevar a cabo sacrificios, una vez llegue la autorización comunitaria.