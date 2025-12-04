La UE limita a ocho comarcas de Barcelona las restricciones por peste porcina en España

Es una decisión de ejecución de la Comisión Europea publicada este jueves en el Diario Oficial de la UE relativa a determinadas medidas de emergencia provisionales en relación con esta infección animal en España.

Las zonas donde se aplicarán medidas especiales de control de la enfermedad abarcan municipios de las comarcas de Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Alt Penedès, Anoia y Bages, según el anexo del documento.

España establecerá de forma inmediata una zona afectada de peste porcina africana que incluirá, como mínimo, esas áreas hasta febrero próximo.

La Comisión Europea ha destacado la importancia de aplicar lo antes posible los controles para evitar la propagación, a la espera del dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, que revisará la decisión en su próxima reunión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cuando se confirma un brote de dicha enfermedad, las normas europeas prevén el establecimiento de una zona infectada y la prohibición de los desplazamientos de animales silvestres de especies de la lista y productos de origen animal obtenidos de ellos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las restricciones también incluyen la prohibición de los desplazamientos de partidas de porcinos en cautividad y sus productos desde las áreas que figuran en el anexo hacia otros Estados de la UE y países terceros.

España informó a la Comisión de la situación actual en su territorio tras la confirmación de un brote en dos jabalíes en la provincia de Barcelona el pasado 28 de noviembre, en un área anteriormente libre de la enfermedad.

Por el momento, no se han notificado casos en granjas de cría de cerdos, pero el sector español, uno de los más importantes del mundo, se muestra muy preocupado por el riesgo de esta grave enfermedad para las explotaciones, si bien no afecta a las personas.

Son ya 14 los países de la UE en los que se ha declarado esta peste desde 2014, cuando se confirmó en jabalíes y explotaciones porcinas en Lituania, Letonia, Estonia y Polonia.

En el caso de España, se han suspendido unos 120 certificados sanitarios de exportación de varios productos del cerdo a cerca de 40 países.