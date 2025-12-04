La UE prolonga un año sus sanciones por violaciones de derechos humanos en el mundo

El Consejo indicó en un comunicado que esas sanciones en la actualidad afectan a 135 personas y 37 entidades.
Están sujetas a la congelación de activos, y las personas y entidades de la UE tiene prohibido poner fondos, activos financieros o recursos económicos a su disposición.
Además, a las personas físicas se les aplica una prohibición de viajar al territorio de la Unión Europea.
Las sanciones prolongadas afectan, entre otros, a individuos y entidades responsables de abusos y violaciones de los derechos humanos en Afganistán, Irán, Corea del Norte o Rusia, así como a personas y entidades vinculadas al Grupo Wagner.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
También se aplican estas medidas restrictivas a colonos israelíes extremistas en Cisjordania y Jerusalén Este, así como a activistas israelíes violentos que bloquearon la ayuda humanitaria para Gaza.
"La decisión de hoy confirma el compromiso de la UE de actuar contra los abusos y violaciones de los derechos humanos donde sea que ocurren, haciendo uso de todos los instrumentos al tiempo que se reafirma que los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados", explicó hoy el Consejo.