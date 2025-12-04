Las Islas Feroe aprueban liberalizar el aborto hasta la duodécima semana del embarazo

El Parlamento faroés o Lagting aprobó la propuesta por 17 votos a favor y 16 en contra, según informó la agencia danesa Ritzau.

Un proyecto de ley casi idéntico había sido rechazado el año pasado al recibir 15 votos a favor y 15 en contra y no obtener así la mayoría necesaria.

La legislación vigente en el archipiélago databa de 1956 y solo permitía la interrupción del embarazo en casos de violación o incesto, si la salud o la vida de la mujer se encontraban en riesgo o si se determinaba que la mujer no sería capaz de ocuparse del bebé.

Todos estos criterios quedaban a discreción del médico, con lo que se trataba de uno de los territorios europeos con las regulaciones más restrictivas.

La ley de 1956 fue aprobada ese año también en Dinamarca, pero este país liberalizó la interrupción voluntaria del embarazo en 1973, mientras que el Gobierno de las Islas Feroe decidió mantener la legislación anterior.

Hasta ahora, las feroesas que querían abortar tenían que recorrer más de un millar de kilómetros hasta Dinamarca.

La nueva ley entrará en vigor el 1 de julio del año que viene y determina que los facultativos podrán objetar por razones de conciencia, aunque en ese caso la paciente tiene que ser transferida a otro médico

En las Islas Feroe viven aproximadamente 55.000 personas.