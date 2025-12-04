Lecornu advierte de la "pérdida total de control" de la seguridad social sin presupuestos

En una intervención ante la Asamblea Nacional este jueves, Lecornu alertó a los parlamentarios sobre la posible falta de presupuesto para la Seguridad Social el próximo año, cuyas consecuencias ha pedido que sean evaluadas.

"Me puse en contacto con los distintos departamentos gubernamentales hace varios días para solicitar un estudio de impacto preciso y exhaustivo sobre la ausencia de un Proyecto de Ley de Financiación de la Seguridad Social (PLFSS), lo cual constituiría una situación sin precedentes", declaró Lecornu ante la Asamblea Nacional.

El primer ministro declaró que desea que este estudio de impacto sobre la ausencia de un Proyecto de Ley de Financiación de la Seguridad Social (PLFSS) para 2026 se comparta con toda la Asamblea Nacional.

Este escenario, informó, "conduciría a una pérdida total de control sobre la gestión de la Seguridad Social, lo que resultaría en un déficit de 29.000 o 30.000 millones de euros para el próximo año", advirtió Lecornu.

En una carta enviada el pasado día 2 al director de la Seguridad Social, Pierre Pribile, el primer ministro pidió que envíe "todos" los escenarios de las "consecuencias" operativas, jurídicas o financieras vinculadas a "un retraso o no adopción" del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS) para 2026.

Su adopción se prevé incierta, según la misiva facilitada a la prensa hoy por Matignon (sede del Gobierno), confirmando una información adelantada por BFMTV.

Es la primera vez que Lecornu considera abiertamente la posibilidad de un fracaso en los debates parlamentarios y un voto negativo sobre el presupuesto de la Seguridad Social.

"¿Existe algún escenario en el que podamos permitirnos no tener un proyecto de ley de presupuesto para la Seguridad Social? La respuesta es no", insistió el primer ministro durante la segunda lectura en la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de Financiación de la Seguridad Social (PLFSS), cuya aprobación está en el aire.

Sin embargo, Lecornu reiteró que no usará el artículo 49.3 de la Constitución para facilitar su aprobación sin debate parlamentario, y reprochó a los diputados su actitud de no querer "ser responsables de nada".

Por su parte, el Senado sí aprobó este jueves la sección dedicada a los ingresos del proyecto de presupuesto general del Estado para 2026, después de haberlo revisado en gran medida con respecto a la versión inicial del gobierno, suprimiendo en particular varios miles de millones de euros de aumentos de impuestos.

La cámara alta, dominada por la derecha y sus aliados centristas, aprobó esta sección por 198 votos a favor y 105 en contra, lo que confirma la solidez de su mayoría, que ahora pretende buscar más ahorros en el gasto.

En la Asamblea Nacional, esta parte del presupuesto dedicada a los ingresos había sido rechazada casi por unanimidad en la primera lectura.

Esta votación es sólo un paso en el largo proceso que conduce a la adopción, todavía muy incierta, de un presupuesto en el Parlamento antes de finales de diciembre.

En un correo electrónico enviado a sus ministros y desvelado por BFMTV, Lecornu les insta a no enviar "tarjetas de felicitación (de año nuevo) en papel" para ahorrar dinero.