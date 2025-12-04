Los países europeos mantienen en la OSCE su presión sobre Rusia por la guerra de Ucrania

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que la desconfianza hacia Rusia tiene bases históricas y que Rusia ha invadido 19 países en los últimos cien años.

Kallas fue primera ministra de Estonia, un país que fue ocupado por la Unión Soviética durante la II Guerra Mundial y no recuperó la independencia hasta 1990.

En su discurso ante el plenario del Consejo Ministerial de la OSCE, Kallas insistió en que la UE debe mantener su estrategia de reducir la capacidad de Rusia de financiar su ataque a Ucrania, y afirmó que la guerra acabará cuando a Moscú se le termine el dinero.

El ministro para Europa del Reino Unido, Stephen Doughty, acusó a Rusia de violar la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundacionales de la OSCE y dijo que debe rendir cuentas sobre lo que calificó de "guerra ilegal".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro británico aplaudió los "esfuerzos" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lograr la paz en Ucrania y afirmó que un acuerdo sería un "punto de inflexión" para Europa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con todo, acusó al presidente ruso, Vladímir Putin, de haber incumplido su palabra repetidamente y afirmó que "no hay ninguna señal de que esté dispuesto a negociar de buena fe".

También el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, afirmó que no ve "intenciones serias" en Moscú de poner fin a la guerra y señaló que, por el contrario, Putin intensifica su retórica contra Europa y mantiene sus ataques contra Ucrania

Wadephul dijo que con Putin como líder, Rusia no es un Estado pacífico.

La delegación francesa estuvo encabezada por Benjamin Haddad, ministro para Asuntos Europeos, que dijo que la paz en Ucrania debe ser "justa" y que cualquier acuerdo "no debe dejar nunca a Ucrania vulnerable a futuros ataques".

"El único obstáculo para la paz es Rusia. Rusia se niega a negociar de buena fe", declaró el diplomático francés, que acusó además a Moscú de desarrollar un "conflicto híbrido" contra el continente y, en especial, contra Francia.

Espen Barth Eide, ministro de Exteriores de Noruega, un país de la OTAN pero no de la UE, coincidió con la mayoría de sus colegas europeos en mostrar su apoyo a Ucrania para que pueda negociar la paz desde una posición fuerte.

"Nadie quiere la paz más que los ucranianos, pero la paz debe ser duradera y justa", afirmó.

Los representantes de los 57 Estados de la OSCE celebran entre hoy y mañana su Consejo Ministerial anual, centrado como en los últimos años en la agresión rusa a Ucrania.

En el encuentro no participan este año los jefes de la diplomacia de EEUU y de Rusia, Marco Rubio y Serguéi Lavrov, los dos países que están negociando, con poca participación de Europa y hasta de Ucrania, un acuerdo de paz.

La OSCE fue fundada hace 50 años como un foro de diálogo entre los bloques enfrentados durante la Guerra Fría y se rige por la regla de la unanimidad, por lo que la oposición de uno sólo de sus 57 países bloquea la toma de decisiones.