Los problemas de fuselaje de los Airbus A320 vienen de la empresa española Sofitec

Sin precisar de forma detallada la razón de las piezas defectuosas, las fuentes insistieron en que "es un problema de calidad" pero que no tiene implicaciones para la seguridad del funcionamiento de las aeronaves.

Airbus indicó el pasado lunes que había identificado ese incidente que afectaba a "un número limitado" de paneles metálicos de los A320, que el problema estaba "contenido" y que todos los paneles de nueva fabricación "ya cumplen todos los requisitos".

Su trabajo ahora consiste en localizar en cuáles de los alrededor de 600 aeronaves susceptibles de llevar esos paneles con fallos están instalados, una labor que no necesita su desmontaje.

Algunos de esos aviones están en las plantas del grupo europeo donde se ensamblaron, pero otros ya fueron entregados a sus clientes y están volando, sin que el problema de los paneles impida el desarrollo habitual de sus operaciones.

Sofitec, con sede en Sevilla, es un fabricante de aeroestructuras que tiene como cliente a Airbus, pero también otros fabricantes de aviones como el brasileño Embraer o el canadiense Bombardier, así como Spirit Aerosistems, Stelia o Premium Aerotec.

Dos días después de anunciar el incidente con los paneles, Airbus señaló que abandonaba su objetivo de entregar 820 aviones comerciales este año para dejarlo en "alrededor de 790".