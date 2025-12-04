Love of Lesbian cautiva Bogotá con su homenaje a la amistad y a la hermandad

El concierto hace parte de la gira de su último álbum, 'Ejército de salvación', lanzado en octubre del año pasado, que ya tuvo parada en México en noviembre y que continuará en diciembre por Perú, Chile y Argentina.

Love of Lesbian, una de las agrupaciones más influyentes del pop independiente en español, regresó por cuarta vez a la capital colombiana para celebrar 25 años de trayectoria con un espectáculo de más de hora y media que comenzó con el público estallando al escuchar las primeras notas del tema que da nombre al disco.

"Por fin, años después, podemos decir: muy buenas noches Bogotá", exclamó el vocalista de la banda, Santi Balmes, antes de añadir que esa noche servía para "reafirmar votos con esta gente tan increíble".

Durante más de 15 canciones mantuvieron la emoción del público, con éxitos como 'La hermandad', 'La Champions y el Mundial' o 'Sesenta memorias perdidas', pero también clásicos de discos anteriores como 'Cuando no me ves', 'Allí donde solíamos gritar' o 'Club de fans de John Boy'.

El guitarrista Julián Saldarriaga destacó que esta presentación tenía para él un significado especial, pues contó que hace 50 años sus padres dejaron Medellín rumbo a Barcelona "para buscarse la vida", un viaje que marcó su historia familiar.

Con el tiempo —dijo— él también fue encontrando en la música a personas que se han convertido "en familia". Ese camino, hecho de esfuerzo y raíces compartidas, lo ha traído ahora de vuelta a Colombia para "regresar a los orígenes".

Como "obsequio especial para Bogotá", la banda interpretó dos canciones que no suelen tocar en directo: 'Contraespionaje' y 'Los males pasajeros', temas que, confesaron, les emocionan especialmente cuando están fuera de casa.

Además, invitaron al escenario al colombiano Daniel Acosta, vocalista de la banda Telebit, para cantar juntos 'Belice', que el público coreó con fuerza.

El nuevo álbum, décimo de su discografía, fue grabado entre Barcelona y Ciudad de México e incluye colaboraciones de artistas iberoamericanos como Leiva, Zahara, Eva Amaral, Rigoberta Bandini y Jorge Drexler, con quienes han tejido un puente musical entre generaciones y estilos.

Con cerca de un millón de oyentes mensuales en plataformas digitales, Love of Lesbian presenta así 'La hermandad', una gira que reivindica la comunidad, los amigos y las conversaciones sinceras.