Malasia plantea reducir a 13 años la prohibición del acceso de menores a redes sociales

El ministro de Comunicaciones, Fahmi Fadzil, explicó en una declaración escrita enviada al Parlamento que con esta iniciativa el Ejecutivo apuesta por un "enfoque integral para regular el contenido dañino en línea y proteger a los grupos vulnerables, en particular a niños y adolescentes".

"Esta medida tiene como objetivo garantizar que todos los proveedores de servicios de mensajería por internet y redes sociales que cumplen los requisitos de licencia rindan cuentas en cuanto a la regulación de contenido y la gestión de algoritmos", señala el escrito, en el que no se indica una fecha estimada para la aplicación de estos controles.

Fahmi recordó que el Gobierno ha emitido un código de conducta para estas plataformas, que las obliga a implementar medidas de verificación de edad, proporcionar configuraciones efectivas de control parental para padres y tutores y "reforzar las funciones que ayudan a los menores a protegerse de contenido dañino".

Sobre las leyes en desarrollo, dijo que estas definirán las responsabilidades de los propietarios de las redes sociales para garantizar que los menores de 13 años "no puedan acceder a sus plataformas".

El pasado 24 de noviembre, el ministro había dicho que en 2026 Malasia prohibiría el acceso a menores de 16 años, siguiendo la línea marcada por países como Australia, donde Meta comenzó este jueves a desactivar las cuentas de niños y adolescentes menores de esa edad.

El Gobierno australiano defiende la prohibición como una medida de protección frente a los riesgos asociados con el uso temprano de plataformas digitales, como la exposición a contenido inapropiado, el ciberacoso y la explotación de datos personales.

El caso de Malasia se produce en medio de la creciente preocupación en el país por incidentes de acoso cibernético a raíz de la muerte en julio de una niña de 13 años que era víctima de acoso en su centro de estudio.

En abril, Fahmi se reunió con representantes de TikTok y Meta (matriz de Facebook e Instagram) y les instó a proporcionar un plan contra la proliferación de contenido nocivo en las redes sociales, la necesidad de un proceso para proteger a los menores de 13 años de la influencia de las plataformas, así como revisar los algoritmos que impulsa la inteligencia artificial, entre otros asuntos.