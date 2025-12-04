Marco Rubio exige a los países americanos "hacer más" para resolver la crisis en Haití

Rubio dio estas declaraciones durante la firma en el Departamento de Estado de un acuerdo de cooperación sanitaria con el presidente de Kenia, William Ruto, cuyo país ha liderado durante casi dos años la misión multinacional de seguridad en apoyo a la policía haitiana.

"Si tuviéramos cinco o diez países dispuestos a dar un paso al frente y hacer tan solo la mitad de lo que Kenia ya ha hecho, sería un logro extraordinario. Y esperamos que eso suceda. Es necesario. Lo tomamos en serio", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

"Es hora de hacer algo al respecto. Y me refiero en particular a los países de nuestro hemisferio, del hemisferio occidental, de la cuenca del Caribe; necesitamos intensificar nuestro trabajo en este hemisferio y hacer más. Estados Unidos seguirá haciendo su parte", agregó.

En concreto, Rubio pidió más fondos y personal para completar la transición de la misión de seguridad desplegada en 2024 bajo liderazgo keniata hacia una fuerza de 5.500 efectivos, capaz de enfrentar directamente a las bandas armadas en Haití.

Esa nueva misión, conocida como Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre.

Por su parte, Ruto prometió que Kenia "no se retirará de Haití" durante el proceso de transición y se sumó a la petición del secretario de Estado para que los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) den un paso al frente, pues, afirmó, Haití forma parte de su "vecindario".

"Si pueden aportar personal, recursos, equipo y financiación, podremos contribuir a ayudar a la humanidad en Haití", añadió.

El Gobierno de Haití aprobó el martes un decreto electoral que permitirá celebrar elecciones generales el próximo 30 de agosto de 2026, en un país que lleva casi diez años sin representantes electos debido a la ausencia de comicios por la profunda crisis política y de seguridad.