Merz: el consenso europeo es que activos rusos congelados beneficien a Kiev y no a EE. UU.

"No veo ninguna posibilidad de hacer llegar de alguna manera económicamente ese dinero a EE. UU. Esto lo sabe el Gobierno estadounidense", dijo durante una rueda de prensa en Berlín en la que recalcó que ésta es la posición que los representantes alemanes han transmitido siempre en los diferentes formatos de negociación.

Al respecto de esto existe un consenso europeo, declaró el canciller, que indicó que, además de ayudar a Ucrania a superar este invierno, hacen falta medios para seguir apoyándola en la guerra contra Rusia posiblemente durante los "próximos dos o tres años".

Los estadounidenses "quieren tener un cierto beneficio económico, es legítimo, pero no es el objetivo de la operación que estamos poniendo en marcha", terció Merz, que mañana viajará a Bruselas para intentar convencer al primer ministro belga Bart de Wever para que levante su bloqueo.

El canciller alemán aseguró en este sentido que toma "muy en serio" las "inquietudes y objeciones" del Gobierno belga, en cuyo país están depositados la mayor parte de los activos, y que teme posibles repercusiones legales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por ello, no desea "persuadirle, sino convencerle de que es el camino correcto", señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El Gobierno belga tiene derecho a que nos ocupemos de forma intensiva de sus inquietudes y ya que la Alemania es uno de los posibles Estados garantes para asegurar los activos en la capital belga, para mí está claro que (...) tengo que hablar lo antes posible con el primer ministro belga sobre cómo podemos poner en marcha este tema entre todos", dijo Merz.

El Ejecutivo comunitario y la mayoría de los Veintisiete consideran el "préstamo de reparación" financiado con los activos rusos congelados era la mejor opción para apoyar a Kiev, pero esta posibilidad se enfrenta a la oposición frontal de Bélgica y al rechazo del Banco Central Europeo a actuar como garante del crédito.

Las iniciativas permitiría a la UE cubrir unos 90.000 millones de euros de los casi 136.000 millones que necesitará Ucrania en ayuda financiera y militar entre 2026 y 2027, según cálculos del FMI.