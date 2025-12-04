Merz viaja a Bélgica tras instar a líderes europeos a dar luz verde a uso de activos rusos

Según informó este jueves un portavoz de Merz, un viaje a Oslo previsto para mañana, en el que Merz iba a encontrarse con su homólogo Jonas Gahr Store y con el rey Harald de Noruega, ha sido aplazado.

En lugar de ello, el canciller se desplazará el viernes por la noche a Bélgica a una cena en la que hablará "en un marco privado" con De Wever y con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, agregó el representante de la cancillería.

En las últimas semanas, Merz ha abogado una y otra vez por aprobar antes de que termine el año el plan para financiar la ayuda a Ucrania mediante los activos rusos congelados que, según sostiene, es legalmente sólida.

Además, ha instado al resto de países a ofrecer garantías a Bélgica, que alberga la mayoría de los activos rusos congelados en la UE y teme por ello tener que afrontar eventuales demandas rusas, para poder superar sus reticencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En una tribuna publicada hoy en el diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' al respecto, el canciller aseguró que "la cuestión de la autonomía europea se decide hoy, en un momento en que nuestros intereses de seguridad están amenazados".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para usar los activos es necesario que los países miembros asuman "conjuntamente todos los riesgos financieros de este paso" en función de "la capacidad económica" de cada Estado, argumentó.

"No podemos dejar en manos de otros Estados no europeos la decisión sobre qué se hace con los fondos financieros de un agresor que han sido legalmente congelados dentro del ámbito de nuestro Estado de derecho y en nuestra propia moneda", aseguró Merz.

La CE propuso este miércoles dos vías para financiar la ayuda a Ucrania en los próximos años: un préstamo con el efectivo asociado a los activos rusos inmovilizados por las sanciones y la emisión de deuda en los mercados con el respaldo del presupuesto de la UE.

La primera opción implica un préstamo de reparación financiado con los balances de efectivo que generan los activos del Banco Central de Rusia inmovilizados en la UE por las sanciones, unos 210.000 millones de euros que en su mayoría están depositados en la firma belga Euroclear.

De Wever reiteró posteriormente su rechazo a esta idea, al considerar que "no es viable".

"No puedo imaginar que la Comisión Europea se atreva a confiscar a una empresa privada (en referencia a Euroclear) contra la voluntad de un Estado miembro. Es lo nunca visto", dijo el primer ministro, según informó la agencia Belga.