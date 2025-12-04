Modi recibe a Putin en el aeropuerto a su llegada a la India

Putin, cuyo avión aterrizó pasadas las 19:00 (13:30 GMT) en el Aeropuerto de Palam en Nueva Delhi, fue recibido por el primer ministro de la India, Narendra Modi, algo poco habitual por parte del líder indio.

Ambos mandatarios mantendrán este jueves una reunión informal a puerta cerrada, tras la última celebrada el pasado mes de septiembre en la ciudad china de Tianjin, durante la cumbre la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Mañana, está prevista la participación del presidente ruso en la 23ª Cumbre Anual India-Rusia. Se prevé que Moscú y Nueva Delhi logren la firma de quince acuerdos y de una decena de documentos, además de una declaración conjunta y un programa de desarrollo estratégico de cooperación económica hasta 2030.

La visita llega marcada por las sanciones que le ha acarreado a la India su relación comercial con Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania.

En agosto, Estados Unidos impuso aranceles del 50 % a productos indios por la compra de Nueva Delhi de crudo ruso, después de que el presidente Donald Trump asegurase que Nueva Delhi está sosteniendo económicamente a Rusia en la guerra de Ucrania.

La India es el segundo mayor comprador de petróleo de Rusia, aunque en las últimas semanas ha descendido el volumen de barriles de petróleo importados desde Moscú por las sanciones estadounidenses.

La visita de Estado de Putin a la India llega también en un momento clave en las negociaciones de paz en Ucrania, después de una semana marcada por el plan de Trump para el fin del conflicto y la reunión entre el presidente ruso y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en Moscú.

Además del sector energético y la marcha de la guerra en Ucrania, el Kremlin ha asegurado que la compra de armamento ruso, desde baterías antiaéreas a cazas de quita generación, está "en la agenda del día". Nueva Delhi ha especificado que también se dialogará sobre el sector de los fertilizantes y sobre el mercado de trabajadores.

Mañana, está previsto que Putin mantenga una reunión con Modi y otra con la presidenta india, Draupadi Murmu, además de acudir al monumento conmemorativo de mahatma Gandhi, icónico líder del movimiento de la no violencia de la India.

Este jueves, la cadena de televisión India Today emitirá una entrevista con Putin, grabada en Moscú antes del inicio de la visita del presidente a la India.