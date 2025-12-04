Nasralla dice que no tiene derecho a cuestionar indulto de Trump a Juan Orlando Hernández

"La justicia de Estados Unidos lo condenó y el presidente de los Estados Unidos lo liberó. Son decisiones de otro país que yo no tengo derecho a cuestionar", enfatizó Nasralla en Tegucigalpa.

Agregó que "así como reclamamos que no lo han juzgado en Honduras (a Juan Orlando Hernández), pues llegará el momento que será juzgado en Honduras, pero las decisiones que toma otro país que le hizo juicio allá, yo no las puedo cuestionar. Que lo haya liberado es su potestad para el presidente de Estados Unidos, tampoco lo cuestiono".

Trump, además de anunciar la semana pasada su respaldo al candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, pidió públicamente a los hondureños que le dieran su voto.

Además, el presidente estadounidense también afirmó que indultaría a Juan Orlando Hernández, quien en junio de 2024 fue condenado a 45 años de cárcel, tras haber sido extraditado en febrero de 2022 a petición de EE.UU., a menos de tres semanas de concluir su segundo mandato en Honduras.

Sobre el apoyo de Trump a Asfura, Nasralla, afirmó: "Yo no critico lo que puede opinar una persona a título individual. Mi relación con Estados Unidos siempre ha sido muy buena, mi relación es a título de nación, no a título personal y yo respeto las opiniones".

Nasralla no ha querido recusar a Trump, pese a que el mandatario estadounidense, al pedir el apoyo a Asfura, lo asoció con el comunismo, igual que a la candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada.

Sobre si pudo incidir entre los hondureños el respaldo de Trump a Asfura al momento de votar, comentó que "los nacionalistas están preocupados, la gente de Nasry Asfura, porque indudablemente respetan más como líder dentro del Partido Nacional a Juan Orlando Hernández".

"Ya hay casos de otros caciques que desde el exilio han manejado sus partidos y esto podría ocurrir con Juan Orlando Hernández, y aunque sea el líder local Nasry Asfura, la gente va a obedecerle a Juan Orlando Hernández. Esto podría crear un cisma dentro del Partido Nacional", apostilló.

Asfura y Nasralla están en una reñida lucha en los resultados de las elecciones, el primero con 1.116.107 votos (40,27 %) y el segundo con 1.091.581 (39,38 %), según el último registro de Consejo Nacional Electoral (CNE) hacia las 16:00 hora local (22:00 GMT), escrutado el 86,49 %.