Netanyahu nombra como próximo jefe del Mosad a su asesor militar, Ronan Gofman

En un comunicado, la oficina de Netanyahu informó de que Gofman, actualmente secretario militar del primer ministro, será la persona que tome el mando del servicio de inteligencia y destacó que es el candidato "más digno y más idóneo para el cargo".

La nota destaca que ha ocupado varios puestos en el Ejército israelí y que su nombramiento como secretario militar del primer ministro en mayo de 2024 "demostró sus excepcionales capacidades profesionales".

En este último puesto, indica que mantuvo contacto continuo con todos los servicios de inteligencia, especialmente con el Mosad.

"Gofman demostró creatividad, iniciativa, astucia, profundo conocimiento del enemigo, absoluta discreción y secretismo", explica el comunicado, que resalta su actuación en la ofensiva israelí en Gaza, donde resultó gravemente herido.

Según informó el diario Times Of Israel, el nombramiento se presentará ahora al Comité Asesor de Nombramientos de Altos Cargos para su revisión.