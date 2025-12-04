Nikkei cae más de un 1,3 % en apertura de la Bolsa de Tokio por la recogida de beneficios

Transcurridos los primeros 20 minutos de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, restaba 682,28 puntos y se ubicaba en 50.346,14 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba un 1,04 %, o 35,21 puntos, hasta situarse en 3.363,00 unidades.

Las ventas dominaban el parqué tokiota tras los buenos resultados del jueves, impulsados por el optimismo por la IA y los avances en Wall Street, en medio de las expectativas de un nuevo recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense (Fed) en diciembre.

El cierre mixto de la plaza neoyorquina en la sesión previa moderó los ánimos en el mercado japonés, y algunas de las firmas que lideraron las subidas del jueves, como la empresas de semiconductores Tokyo Electron o el fabricante de robots Fanuc, caían un 2,84 % y un 0,13 %, respectivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La empresa de mayor capitalización local, el fabricante de automóviles Toyota, se dejaba un 1,87 %, mientras que el gigante de la inversión y las telecomunicaciones SoftBank, otro de los pesos pesados del mercado japonés, subía un 2,47 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony descendía un 1,92 % mientras que la empresa de videojuegos Nintendo se dejaba un 2,68 %.

El banco Mitsubishi UFJ caía además un 0,64 %, mientras su rival SMBC crecía un 0,16 %.