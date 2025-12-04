Nueva audiencia de Luigi Mangione muestra detalles de su arresto en Pensilvania

El joven de 27 años, que se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, asistió este jueves a la corte de Nueva York para una nueva audiencia en su caso estatal, vestido con un traje gris —el mismo que llevó el lunes— y una camiseta blanca.

El testigo llamado hoy por la fiscalía a declarar fue Tyler Frye, el agente de policía de Altoona, en Pensilvania, quien, junto a su compañero Joseph Detwiler, fue uno de los primeros agentes en descubrir al sospechoso en un McDonald's tras recibir una llamada de emergencia desde el local de comida rápida.

Mangione dio a los policías un nombre y un documento de identidad falso, razón por la que la Policía de Pensilvania lo detuvo y registró sus pertenencias, una práctica legal según la normativa de ese estado.

El equipo legal del detenido busca suprimir cualquier evidencia encontrada en una mochila, incluyendo el arma, el cargador y sus escritos, que revelan su detallado razonamiento antes del tiroteo, por haberse hecho sin una orden de registro previa, como requiere la normativa del estado de Nueva York.

La defensa también solicita la supresión de cualquier declaración que Mangione hiciera a las autoridades después de su arresto el 9 de diciembre en Pensilvania, hasta el 19 de diciembre, cuando fue extraditado a Nueva York.

Hoy la fiscalía mostró más grabaciones de las cámaras corporales, tanto del arresto en el McDonald's -en uno de los videos Mangione le dijo a los oficiales que no quería hablar-, como de su llegada a la comisaría, donde el acusado debió quedarse en ropa interior y se le incautó un collar con una USB.

El acusado se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales relacionados con el homicidio. Ninguno de los dos juicios ha sido programado aún.