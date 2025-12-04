Otros cinco presos mueren en la mayor cárcel de Ecuador, presuntamente por tuberculosis

"No presentan signos de violencia y, de manera preliminar, se presume que fue por tuberculosis", señaló en una comunicación oficial el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la oficina del Gobierno encargada de la administración y custodia de las cárceles ecuatorianas.

La causa de la muerte deberá ser confirmada por los servicios de Medicina Legal antes de que los cuerpos puedan ser entregados a sus familias.

Estos cinco fallecidos se suman a los siete reportados también por el SNAI el miércoles, en medio de la crisis sanitaria que enfrenta en su interior por casos de tuberculosis y desnutrición crónica.

A mediados de noviembre pasado, en la misma Penitenciaría murieron al menos diez presos, presuntamente por tuberculosis.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La información sobre esos fallecimientos se conoció luego de que se concretara el traslado de 300 presos, los "más peligrosos", según el Gobierno, desde distintas prisiones a la del Encuentro, que ahora es la de máxima seguridad del país, inaugurada con la pretensión de replicar el modelo carcelario acuñado en El Salvador por su presidente, Nayib Bukele.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Penitenciaría del Litoral es la cárcel más grande del complejo penitenciario de Guayaquil al albergar en su interior a alrededor de 6.000 presos en hacinados pabellones.

En ella se han reportado los peores episodios de la crisis de violencia carcelaria que se registra en Ecuador, donde desde 2021 han sido asesinados más de 600 presos, la mayoría en una serie de matanzas por enfrentamientos entre bandas criminales.

Algunas prisiones están militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional en el marco del "conflicto armado interno" que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

La situación de violencia se ha agudizado en 2025, al registrar el semestre con más asesinatos de su historia, con 4.619 homicidios hasta junio, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143.