Países andinos refuerzan en Ecuador acciones conjuntas contra el crimen organizado

El encuentro se realizó en el marco de la Presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN), que Ecuador asumió a finales de septiembre, y en él Sommerfeld destacó su importancia "para fortalecer la arquitectura andina de seguridad subregional", según detalló la Cancillería en un comunicado.

"Tal como lo ha enfatizado el presidente Daniel Noboa, mientras un solo Estado no esté seguro, ninguno podrá estarlo plenamente. Hoy tenemos la oportunidad de constatar el camino recorrido y sobre todo de identificar los desafíos pendientes para hacer más efectiva nuestra respuesta común", dijo la ministra durante la cita.

La CAN es un organismo regional fundado en 1969 y está conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Sommerfeld afirmó durante la reunión que delitos como el tráfico de armas, de droga y de migrantes, la minería ilegal y los delitos financieros "continúan afectando directamente a los pueblos andinos" y que el crimen organizado constituye una de las amenazas más graves para la "institucionalidad democrática" y "la convivencia en la región", por lo que la cooperación es indispensable.

La ministra subrayó además la necesidad de que las zonas de frontera sean espacios seguros y territorios de oportunidades, crecimiento y cohesión social.

"Cuando Ecuador asumió la Presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, planteamos con claridad que la seguridad subregional sería uno de los ejes prioritarios de nuestro trabajo. Los Estados son los que tienen que estar presentes y para eso tenemos que trabajar en conjunto tan velozmente como el enemigo lo hace", concluyó.