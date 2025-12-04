París crea una defensoría de los niños por denuncias de agresión sexual en el extraescolar

"En el contexto del aumento de testimonios de niños que revelan haber sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual por parte de agentes de la administración parisina, deseo reunirme con las familias parisinas afectadas", declaró la nueva defensora Dominique Versini, 71 años y quien ha sido una estrecha colaboradora de la alcaldesa de París, la socialista de origen español Anne Hidalgo.

Versini, quien fue hasta hoy concejala de los derechos del niño y la protección de la infancia, ocupó la defensoría de los niños en el ámbito nacional entre 2006 y 2011.

La creación de este puesto sucede tras las críticas de la oposición de derechas y de varias asociaciones de padres y madres, quienes acusaron al Ayuntamiento de inacción tras el elevado número de denuncias por acoso sexual contra algunos animadores de las actividades extraescolares, que son competencia del Consistorio.

En noviembre pasado, la fiscal de París especializada en delitos contra los menores, Lisa-Lou Wipf, comunicó que en 2025 se abrieron 15 investigaciones contra animadores por supuestas agresiones sexuales contra alumnos. Una buena parte de estos casos se produjo en el céntrico barrio XI de París.

Las actividades extraescolares en París, que cuenta con unos 130.000 alumnos repartidos en algo más de 600 escuelas preescolares y de primaria, son competencia del Ayuntamiento, contrariamente a las horas de escolarización obligatoria, que corresponden al Ministerio de Educación.

Los sindicatos del preescolar han protestado este mismo otoño por las malas condiciones del sector. De los cerca de 12.000 colaboradores, más de dos tercios (8.500) tienen un estatuto profesional especialmente precario por ser una vinculación esporádica y mal remunerada.

Una parte de los profesionales de este gremio secundaron el pasado mayo un paro sindical para denunciar esta situación.