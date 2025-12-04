Partido de Asfura pide "prudencia" a Nasralla tras denunciar "cambio de datos" en Honduras

“Estimado, esta no es su primera contienda electoral. Por respeto al pueblo que salió a votar, le pido prudencia”, escribió Mejía en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Mejía señaló que entre el martes y el miércoles se incorporaron al sistema los resultados de los departamentos donde Nasralla había obtenido ventaja y aseguró que, pese a ello, su partido no salió "a descalificar el proceso ni a sembrar dudas”.

Nasralla denunció horas antes un “cambio de datos” en el conteo de votos preliminares durante la madrugada, cuando -según indicó- “se apagó la pantalla” del portal de resultados.

En su cuenta de X afirmó que “los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla” y pidió investigar a la empresa responsable del portal de resultados preliminares.

En el reñido escrutinio, con el 84,86 % de las actas escrutadas, Asfura, para quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el voto, suma 1.088.047 votos (40,07 %) hasta las 11:30 hora local (17:30 GMT), lo que le da una ligera ventaja sobre Nasralla, que registra 1.077.970 sufragios (39,70 %).

Este resultado marca un cambio, pues hasta el miércoles Nasralla había mantenido una ventaja de hasta 20.000 votos.

La candidata a vicepresidenta invitó a Nasralla a presentar actas o información adicional si considera que existe alguna inconsistencia, y subrayó que lo procedente ahora es “transparencia, calma y respeto a la voluntad expresada en las urnas”, en un momento en que el escrutinio enfrenta presión política y demandas de mayor claridad en la divulgación de resultados.