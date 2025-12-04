Petrobras y Shell se adjudican participaciones del Estado en áreas petroleras marítimas

La subasta, la primera de este tipo y realizada en la Bolsa de São Paulo, recaudó unos 8.800 millones de reales (1.660 millones de dólares ó 1.442 millones de euros), menos de lo previsto por el Gobierno, que esperaba recibir 10.200 millones de reales (unos 1.924 millones de dólares) por sus derechos en las tres áreas.

Las regiones subastadas están ubicadas en zonas adjuntas a yacimientos que Petrobras ya explota como operadora en los campos de Mero y Atapu, localizados en la cuenca marina de Santos, frente al litoral del estado de São Paulo.

En el caso de Mero, las petrolera estatal brasileña y la multinacional británica adquirieron el 3,5 % de la participación del Estado en un yacimiento compartido que ya está en producción, por 7.790 millones de reales (1.469 millones de dólares), un monto levemente superior al mínimo requerido (7.650 millones de reales ó 1.443 millones de dólares).

En Atapu, Petrobras y Shell se quedaron con la participación del 0,95 % en el yacimiento compartido del activo, por unos 1.000 millones de reales, un 16 % más respecto del lance mínimo (863,32 millones de reales ó 162,8 millones de dólares).

Además del valor ofertado, el consorcio vencedor deberá cumplir obligaciones previstas en el pliego de la licitación, como los pagos contingentes vinculados a la variación del precio del petróleo Brent, siempre que la media anual supere los 55 dólares por barril.

Tanto Mero como Atapu son explotados mediante contratos de asociación con el Estado, y no por concesión, lo que obliga a las operadoras a compartir parte de su producción con la PPSA.

Este tipo de contratos es destinado a áreas de bajo riesgo exploratorio en el presal, el horizonte de hidrocarburos por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor en aguas profundas de donde Brasil ya extrae el 81,4 % del petróleo y el gas que produce.

En octubre pasado, Brasil extrajo del presal un promedio diario de 4,27 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalentes.