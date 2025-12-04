Población bajo el dominio de grupos armados en Río de Janeiro creció un 59,4 % en 17 años

De acuerdo a la nueva edición del Mapa Histórico de los Grupos Armados, una publicación elaborada por investigadores del Grupo de Estudios de Nuevas Ilegalidades de la UFF y de la organización no gubernamental Fuego Cruzado, el área de Río controlada por organizaciones criminales creció un 59,4 % entre 2007 y 2024, cuando pasó a equivaler al 18,1 % de la superficie urbanizada habitada de la ciudad.

El estudio se refiere a las áreas de Río controladas por bandas armadas, incluyendo narcotraficantes y milicianos (grupos parapoliciales), principalmente en favelas y barriadas populares, y en las que la policía tiene dificultades para actuar.

El área metropolitana de Río de Janeiro, con siete millones de habitantes, se ha convertido en una de las más violentas de Brasil por los continuos enfrentamientos armados entre bandas rivales de narcotraficantes y entre éstas contra milicianos y policías.

Los tiroteos, la mayoría de las veces, obedecen a disputas de territorios.

El mes pasado una operación policial realizada en los complejos de favelas de Penha y Alemao, controlados por la organización criminal Comando Vermelho (Comando Rojo), terminó con 122 personas muertas, incluyendo cinco policías.

Fue la operación más letal hasta ahora ocurrida en Brasil.

Según el estudio, en un primer ciclo, el crecimiento de las áreas controladas por criminales se produjo especialmente por la fuerte expansión de las milicias, grupos creados por policías y expolicías inicialmente para combatir el narcotráfico en sus barriadas y que terminaron convertidas en nuevas organizaciones criminales.

Estos grupos, pese a que no se financian directamente con la venta de drogas, pasaron a controlar en sus regiones de influencia servicios como transporte clandestino, señal pirata de internet y de televisión por cable y venta de bombonas de gas.

Pero en un nuevo ciclo, en los últimos años, se registró un avance de las organizaciones de narcotraficantes, principalmente el Comando Vermelho, que viene ocupando territorios de bandas rivales.

De acuerdo con el estudio, en 2024, las milicias dominaban áreas habitadas con una extensión de 201 kilómetros cuadrados, casi la mitad (49,4 %) del territorio controlado por organizaciones armadas en la ciudad.

Pese a que su área de actuación era menor, el Comando Vermelho tenía control de un mayor número de personas, cerca de 1,6 millones en 2024, el 47,2 % de la población que vive en zonas dominadas por los grupos criminales.

En los últimos años el Comando Vermelho avanzó en territorios antes controlados por el grupo de narcotraficantes Amigos dos Amigos (ADA), uno de sus principales rivales, incluyendo las favelas estratégicas de Rocinha (la mayor de Río) y Vidigal.