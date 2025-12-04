Polémica en Bruselas por un belén "inclusivo" compuesto de figuras sin rostro

Instalado el pasado miércoles al pie del árbol de Navidad de la céntrica plaza, el nuevo belén sustituye la versión anterior de madera y paja con una confección de tela que, para la artista creadora del belén, Victoria-Maria Geyer, permite que los visitantes puedan "identificarse con la narrativa bíblica".

Sin embargo, la propuesta ha recibido críticas por parte de partidos políticos y organizaciones católicas de dentro y fuera del país, que piden su retirada al considerar que supone una ofensa a los valores y los símbolos cristianos.

Entre las críticas, destacó la del partido Movimiento Reformador, tercera fuerza política del país, que calificó la obra de "un disparate" y "un insulto a nuestras tradiciones" y señaló que "parece más un homenaje a los zombis encontrados cerca de las estaciones de tren de Bruselas".

En España, por ejemplo, la Fundación Española de Abogados Cristianos se pronunció en un mensaje en X, para denunciar que la versión expuesta en la capital belga "menosprecia" la imagen de la Virgen, San José y el Niño. "Ni siquiera en Navidad son capaces de respetar a los católicos", apuntan.

Frente a las voces disconformes, el alcalde de Bruselas, Philippe Close, defendió que la selección se realizó en colaboración con las autoridades eclesiásticas e hizo un llamamiento a la "calma" en un asunto que, al involucrar símbolos religiosos, "siempre es complejo".

De hecho, el decano de la unidad pastoral de Bruselas-centro, deán de la catedral de San Miguel y Santa Gúdula, Benoît Lobet, salió en defensa del proyecto elegido y señaló que la comunidad católica belga apoya esta creación.

Según explicó, el belén "evoca la precariedad asociada con la historia del nacimiento de Cristo y la hace accesible a todos los rostros", informó la prensa local.

En pleno revuelo por los rostros de las figuras, el Ayuntamiento de Bruselas anunció el robo de la cabeza de la figura del Niño Jesús, hecha de tela, durante la noche del pasado sábado.

Tras el acto de vandalismo, la cabeza del Niño Jesús ha sido reemplazada y se están estudiando medidas para evitar que se vuelva a producir un acto parecido.

Según informaron medios belgas, no es la primera vez que ocurre algo así, ya que en 2017 la figura del Niño Jesús fue robada por completo y la cuna resultó dañada, pero ni el objeto ni los responsables del vandalismo fueron encontrados; y en 2014, la cabeza del Niño Jesús fue robada por activistas que protestaban contra las políticas del gobierno.