Polonia obtiene acceso a sistema de comunicaciones militares por satélite de EEUU

Con este acuerdo, Polonia se convierte en el sexto país europeo con acceso prioritario al sistema satelital estadounidense que, según señaló Tomczyk, proporcionará "el acceso global, seguro y resistente a interferencias para sus comunicaciones militares".

El WGS incluye una constelación de doce satélites en órbita geoestacionaria con una cobertura global, capaces de proporcionar imágenes en tiempo real y de muy alta calidad independientemente de las condiciones meteorológicas y la hora del día.

Además, como explicó el viceministro polaco, este sistema ofrece una protección avanzada contra intentos de interferencias o interrupciones de las señales de navegadores, localizadores y comunicaciones por internet.

Tomczyk enfatizó que actualmente la comunicación satelital es "imprescindible para gestionar el campo de batalla en los escenarios contemporáneos" y que sus prestaciones serán especialmente necesarias para operar tanto drones avanzados los aviones de combate F-35, de los que Polonia ha adquirido 32 unidades y que están considerados uno de los aparatos más sofisticados del mundo.

Hace pocos días Polonia se incorporó al reducido grupo de países que cuentan con sus propios medios de observación y vigilancia por satélite con el lanzamiento del MikroSAR, que incorpora un radar de apertura sintética (SAR) que, a diferencia de los dispositivos ópticos, trabaja con microondas, lo que le permite obtener imágenes sin necesidad de contar con luz solar.

En declaraciones recientes, el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, había anunciado que su país "haría historia" al contar pronto con "capacidades satelitales soberanas" que pondrían a Polonia en "el grupo de élite de los Estados que poseen sus propios ojos en el espacio".