Protestan frente a la Embajada de EE.UU. en Honduras contra el indulto a Hernández

"Estamos aquí condenando este acto de Donald Trump que, por cierto, él se contradice porque expresa que está combatiendo el narcotráfico que ha caído en asesinar a personas en el Caribe", dijo a EFE Salvador Edgardo Zúniga Del Cid, exesposo de la ambientalista asesinada Berta Cáceres en 2016.

También fundó en 1993 el Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que marchó este jueves con decenas de campesinos desde el hotel que acoge el centro de conteo de votos hasta la sede diplomática estadounidense con carteles en contra del perdón al exmandatario hondureño.

"Juan Orlando Hernández una persona vinculada al narcotráfico y al posterior golpe de Estado con muchos crímenes que se han cometido en este país, donde hay muchos mártires", señaló a EFE Carol Hernández, miembro de ese comité.

"El indulto a JOH (Juan Orlando Hernández) no borra la verdad, no borra el narcoestado", es uno de los mensajes que se leía en los carteles que sostenían los manifestantes durante la protesta pacífica, que se ha desarrollado mientras se esperan los resultados preliminares de las elecciones hondureñas.

El indulto anunciado el pasado 28 de noviembre, coincidió con el apoyo de Trump en las elecciones presidenciales hondureñas del domingo pasado al candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, el mismo que Hernández, y que lidera los resultados preliminares frente a Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

El caso de Hernández ha generado un intenso debate en Honduras. Algunos sectores critican el indulto debido a su vinculación con el narcotráfico, mientras que otros destacan su papel en la cooperación con Estados Unidos y en la gestión de extradiciones de criminales durante su mandato.

Anoche Hernández agradeció al titular de la Casa Blanca "por escuchar y responder" cuando lo necesitaba: "Usted vio la injusticia cometida contra mí y contra mi país y la corrigió. Su apoyo a Honduras, su liderazgo y su decisión oportuna lo significaron todo para mi libertad y para mi nación".

Su esposa, Ana García, dijo el miércoles a EFE en Tegucigalpa que todavía no han decidido sobre el eventual regreso de Hernández a Honduras, donde, de hacerlo, sería requerido por las autoridades por presuntos delitos de corrupción según advirtió la semana pasada el fiscal general, Johel Zelaya.

Hernández, de 57 años, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, tras ser arrestado en febrero de ese mismo año en su residencia de Tegucigalpa, poco después de finalizar su segundo mandato y entregar el poder a Xiomara Castro.

En marzo de 2024, un jurado de la Corte federal del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) lo declaró culpable de tres cargos de narcotráfico y armas. Fue sentenciado a 45 años de prisión, cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.