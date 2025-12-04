Renuncia el vicepresidente de la Corte Suprema de Nicaragua por motivos de salud

La renuncia del magistrado judicial, que estaba en el cargo desde 1996 y que se suma a las de Yadira Centeno, Ellen Lewin, Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián, Manuel Martínez y Armando Juárez, que dimitieron alegando motivos de salud o de jubilación, fue aceptada de manera expedita por el pleno del Parlamento en la sesión de este jueves,

En lugar de Aguilar, que fue sancionado por Estados Unidos y Canadá por ayudar al Gobierno de Daniel Ortega a "socavar la democracia" en Nicaragua y por violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, fue elegida inmediatamente la abogada María Elsa Frixione Ocón, a quien la Junta Directiva del Parlamento juramentó minutos después.

Frixione Ocón se convierte en la séptima nueva magistrada de la Corte Suprema, cuatro de ellos sancionados por Estados Unidos por apoyar la "represión" contra opositores por parte del Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los otros nuevos magistrados son la ahora exfiscal general de la República Ana Julia Guido, los jueces de apelaciones Octavio Rothschuh, Ernesto Rodríguez, Rosa Argentina Solís, la jueza de Bluefieds Shura Bonilyn Welcome Crawford y el abogado y exsecretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el departamento de Boaco José Manuel Fuertes Toledo.

Guido, Rothschuh y Rodríguez, así como el ahora exmagistrado Aguilar, también forman parte de una lista 54 responsables de violaciones y crímenes en Nicaragua desde 2018, encabezada por el matrimonio Ortega y Murillo, elaborada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU.

Los nueves jueces, según analistas y opositores nicaragüenses, son leales a Murillo, principalmente, a diferencia de sus antecesores, que respondían al antiguo comandante de la revolución Bayardo Arce Castaño y al exjefe de la Seguridad del Estado Lenín Cerna, ambos exasesores de Ortega, y el primero investigado por el Estado por corrupción.

Desde febrero pasado, la Corte Suprema quedó integrada por diez magistrados debido a una profunda reforma a la Constitución que disminuyó el número de jueces, que era de 16.

De esos 10 magistrados se mantienen aún la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Gerardo Arce, hermano de Bayardo Arce.

Esa reforma constitucional, junto a la Ley Orgánica del Sistema Judicial de la República de Nicaragua, faculta a Ortega y Murillo a nombrar al titular de la Corte Suprema de Justicia por un período de seis años.

Esa norma, que derogó la Ley Orgánica del Poder Judicial, subordina el Sistema de Justicia a la Presidencia de la República.