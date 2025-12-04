Rosalía iniciará su gira el 16 de marzo en Francia, con conciertos en Europa y América

Según la página web oficial de la artista, Rosalía iniciará su próxima gira en Francia, con fechas en Lyon, el 16 de marzo, y París, el 18 y 20, y continuará en Zúrich, el 22, y Milán, el 25.

A continuación se dirigirá a su país natal, España, donde dará ocho conciertos repartidos entre Madrid -el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril- y Barcelona -los días 13, 15, 17 y 18 de abril-. Entre medias hará parada en Lisboa el 8 y 9 de abril.

Cerrará la parte europea de la gira con conciertos en Ámsterdam (22 de abril), Amberes (27 de abril), Colonia (29 de abril), Berlín (1 de mayo) y Londres (5 de mayo).

Cerca del verano saltará al otro lado del Atlántico, con nueve conciertos primero entre Estados Unidos y Canadá, y a partir del 16 de julio iniciará en Bogotá su periplo latinoamericano.

Seguirán a la capital colombiana conciertos en Santiago de Chile (24 y 25 de julio), Buenos Aires (1 y 2 de agosto), Río de Janeiro (10 de agosto), Guadalajara (15 de agosto), Monterrey (19 de agosto), Ciudad de México (24 y 26 d agosto) y San Juan (3 de septiembre).

La expectación era máxima en torno a esta gira, que viene precedida por la acogida de 'Lux', un éxito de crítica (medios como Rolling Stone lo han considerado uno de los mejores álbumes del año) como de público, después de haber alcanzado el número uno global en Spotify tras su estreno.