Rusia acusa a los países europeos de socavar esfuerzos para terminar la guerra en Ucrania

En su discurso ante el consejo, celebrado en Viena, el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko, aseguró que "la perspectiva de un acuerdo político-diplomático es vista como una amenaza para Occidente".

Además, afirmó que su país -que invadió Ucrania en febrero de 2022 y sigue atacando desde entonces- enfrenta "una guerra híbrida" en ese país y acusó a la propia OSCE de ser una "herramienta de guerra híbrida y coerción".

"La línea de Occidente consiste hoy en intentar preservar una influencia abrumadora no solo a nivel regional, sino también global", prosiguió el representante ruso, según la traducción al inglés de su intervención.

Si bien criticó a los países de la UE, en particular a las repúblicas bálticas, el delegado ruso no mencionó explícitamente a Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, trata de alcanzar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El mar Báltico, el mar Negro y el Ártico fueron convertidos por la UE y la OTAN en zonas de confrontación y no hay señales de que estos grupos estén preparados para la desescalada y para volver a una coexistencia pacífica", dijo Grushko.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Por el contrario, vemos una preparación deliberada de la economía, la sociedad y la planificación militar para una confrontación armada inevitable con Rusia, declarada una amenaza a largo plazo y de la que, obsesivamente, se dice que tiene planes absurdos para atacar a la OTAN", agregó.

Por otra parte, Grushko acusó a los países occidentales de no respetar los principios de la OSCE, una organización de seguridad creada hace 30 años, basada en los acuerdos del Acta Final de Helsinki, un diálogo entre Este y Oeste en la Guerra Fría dos décadas antes.

"Los países occidentales nunca vieron los compromisos de la OSCE como reglas comunes aplicables para todos. Empezaron a ignorar esas reglas cuando no eran del interés de Occidente", afirmó el viceministro ruso.

En ese contexto, recordó los "bárbaros bombardeos" de la OTAN en Yugoslavia en 1999, aunque no mencionó la represión contra la minoría albano-kosovar por parte del entonces régimen autoritario de Slobodan Milosevic.

Los principios de la OSCE incluyen la integridad territorial de los países y el respeto a la soberanía de los países, así como la abstención del uso de la fuerza y de la la intervención en los asuntos internos de los Estados, entre otros.

Los representantes de los 57 Estados de la OSCE celebran entre hoy y mañana su Consejo Ministerial anual, centrado como en los últimos años en la agresión rusa a Ucrania.

En el encuentro no participan este año los jefes de la diplomacia de EEUU y de Rusia, Marco Rubio y Serguéi Lavrov, los dos países que están negociando, con poca participación de Europa y hasta de Ucrania, un acuerdo de paz para el conflicto bélico entre Moscú y Kiev.