Rusia bloquea SnapChat por permitir el reclutamiento de terroristas y estafadores

"Según datos de los servicios del orden ruso, SnapChat es usado para organizar y llevar a cabo atentados terroristas en el territorio nacional, reclutar a sus ejecutores, cometer delitos de estafa contra nuestros ciudadanos", señaló la entidad en declaraciones a la agencia rusa RIA Nóvosti.

Este mismo jueves el regulador ruso restringió las llamadas a través de Facetime, el servicio de mensajería de Apple, por el mismo motivo.

En agosto Roskomnadzor comenzó a bloquear las llamadas en WhatsApp (cuyo propietario, Meta, es considerado organización extremista en el país) y Telegram.

La semana pasada, la agencia rusa introdujo nuevas restricciones contra WhatsApp, atribuyendo el uso del chat a estafadores, e incluso amenazó con bloquearlo definitivamente.

El diario RBC también publica hoy que Roskomnadzor ha intensificado sus bloqueos contra los servicios de red privada VPN, imprescindibles en Rusia para acceder a determinadas aplicaciones o páginas web que han sido bloqueadas por el Gobierno al considerarlo material extremista o terrorista.

Entre el contenido bloqueado se encuentran redes sociales como Instagram o X, pero también medios de comunicación occidentales, entre ellos EFE, e incluso portales de universidades españolas.

Paralelamente, las autoridades rusas tratan de promover un servicio de mensajería nacional llamado Max.

Los ciudadanos rusos han tratado de migrar a otros servicios de mensajería para poder comunicarse entre ellos, afectando también en parte al mercado laboral como chats de grupos de trabajo o servicios para clientes.

Las llamadas a través de las aplicaciones de mensajería son uno de los pocos modos para poder comunicarse por teléfono entre alguien dentro de Rusia con otra persona fuera del país.