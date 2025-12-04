Rusia considerará 'casus belli' el robo de sus activos, según expresidente ruso

"Si la UE en su arrebato de locura intenta robar los activos rusos congelados en Bélgica mediante la emisión de un supuesto crédito de reparaciones, dichas acciones podrían clasificarse, según el derecho internacional, como un tipo especial de 'casus belli', con todas las consecuencias consiguientes para Bruselas y los países de la Unión Europea", escribió en Telegram.

Medvédev, uno de los principales halcones del Kremlin conocido por sus declaraciones agresivas, afirmó que "la devolución de estos fondos podría producirse no por medio de los tribunales, sino mediante reparaciones reales pagadas 'en especie' por los enemigos derrotados de Rusia".

No es la primera alusión a una posible guerra con Europa que se escucha desde Moscú esta semana: apenas dos días antes el presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió a Europa de que, si quiere guerra, Rusia está lista para combatir, justo antes de reunirse en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

"No tenemos intención de combatir con Europa. Ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa de repente quiere guerra (...) estamos listos", dijo a la prensa local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Comisión Europea propuso este miércoles dos vías para financiar la ayuda a Ucrania en los próximos años: un préstamo con el efectivo asociado a los activos rusos inmovilizados por las sanciones y la emisión de deuda en los mercados con el respaldo del presupuesto de la UE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque el Ejecutivo comunitario y la mayoría de los Veintisiete consideraban que el "préstamo de reparación" financiado con los activos rusos congelados era la mejor opción para apoyar a Kiev, la oposición frontal de Bélgica, que alberga la mayoría de esos activos en la UE, y el rechazo del Banco Central Europeo (BCE) a actuar como garante del crédito han llevado a Bruselas a plantear dos posibilidades.

Bélgica había exigido incluir todos los activos inmovilizados en la UE en el préstamo y un sistema de garantías colectivas frente a posibles represalias de Moscú, algo que ha quedado recogido en la propuesta de la Comisión Europea, cuya presidenta, Ursula von der Leyen, ha asegurado que se ha atendido a las preocupaciones belgas.

Las iniciativas propuestas permitirían que la UE cubra unos 90.000 millones de euros de los casi 136.000 millones que necesitará Ucrania en ayuda financiera y militar entre 2026 y 2027, según cálculos del FMI, mientras que el resto deberían proporcionarlo socios internacionales, explicó von der Leyen en una rueda de prensa.

Se espera que los jefes de Estado y de gobierno de la UE decidan sobre la financiación para Ucrania en la cumbre europea del próximo 18 de diciembre.