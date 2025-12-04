Sánchez ratifica su apoyo a Marruecos sobre el Sáhara y elogia su lealtad en migración

Sánchez presidió junto a su homólogo marroquí, Aziz Ajanuch, la XIII Reunión de Alto Nivel entre ambos países, que se celebró este jueves en el Palacio de la Moncloa (la residencia del jefe del Gobierno español), durante la cual se firmaron catorce acuerdos de cooperación en diversos ámbitos.

La actual buena relación entre los dos países es fruto del cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental, la antigua colonia española sobre la que Marruecos reclama su soberanía.

Tradicionalmente, España había apoyado la independencia del Sáhara, hasta que en 2022 Pedro Sánchez dio un giro y mostró su conformidad con los planes de Marruecos, que pretende hacer de ella una región autónoma dentro de su territorio.

Un plan que cuenta con el beneplácito de la ONU después de que, el pasado 31 de octubre, el Consejo de Seguridad aprobara una resolución que considera que "una autonomía genuina podría representar el resultado más factible" para ese territorio.

En la cumbre celebrada hoy en Madrid, Sánchez hizo patente de nuevo su apoyo a Marruecos, tal y como recoge la declaración conjunta firmada por ambos países con motivo del encuentro y en la que España expresa su satisfacción por esa resolución de Naciones Unidas.

Una postura que choca con la de Sumar, el partido político que gobierna en España junto a los socialistas, cuya representante y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hizo público un vídeo durante el transcurso de la cumbre en el que mostró su rechazo al giro de Sánchez y aseguró que no se va "a ceder ni un centímetro de tierra saharaui".

Varios ministros españoles mantuvieron reuniones con sus homólogos marroquíes de forma paralela al encuentro de Sánchez y Ajanuch y al término del encuentro se hizo pública la declaración conjunta que recoge el aplauso de España a la "dinámica de apertura, progreso y modernidad" de Marruecos gracias a las reformas impulsadas por el rey Mohamed VI.

Entre otros asuntos, los dos países destacan la importancia de su cooperación migratoria integral y se comprometen a reforzar la colaboración en la lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de personas, el fraude documental y la trata de seres humanos.

Sánchez también hizo un llamado para aprovechar las oportunidades que brindará la organización conjunta por España, Marruecos y Portugal del Mundial de Fútbol 2030.

Otros acuerdos refuerzan la cooperación para prevenir los discursos de odio y xenófobos en redes sociales, el impulso de una agricultura sostenible y la lucha contra la pesca ilegal, entre otros.

El Gobierno español informó del contenido de la cumbre en una nota de prensa y haciendo público el texto suscrito por los dos países, pero no ha habido rueda de prensa ni declaraciones de los dos jefes de Gobierno.

Ante ello, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha lamentado la "opacidad" informativa que se ha generado en torno a esta cumbre y la Asociación de la Prensa de Madrid ha lamentado que se pretenda convertir a los periodistas en "meros espectadores de un acto de gran trascendencia".