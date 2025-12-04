Seúl promete esfuerzos para repatriar a seis surcoreanos detenidos en Corea del Norte

"Resolveremos el problema esforzándonos por reanudar rápidamente el diálogo intercoreano con base en el consenso nacional", dijo la oficina presidencial, en una respuesta que quedó pendiente ayer tras una rueda de prensa del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en la que el mandatario reconoció no estar enterado del asunto.

Los detenidos son tres misioneros cristianos (Kim Jung-wook, Kim Kook-kie y Choi Chun-gil) que operaban de manera encubierta alrededor de Dandong, una ciudad china fronteriza con Corea del Norte, y fueron sentenciados a trabajos forzados de por vida.

La última vez que Seúl pidió la liberación de los misioneros fue en marzo, bajo la Administración surcoreana previa, a petición del Ministerio de Unificación, después de que un grupo de trabajo de la ONU calificara sus detenciones como ilegales.

Los otros tres son desertores norcoreanos, de cuyos casos hay poca información ya que sus identidades no han sido reveladas por Seúl para evitar que sus familiares sufran sanciones por asociación, aplicadas usualmente en el Norte.

La última vez que se discutió el tema de los surcoreanos detenidos de manera abierta fue en el marco de la cumbre intercoreana de 2018, entre el entonces presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y las conversaciones de alto nivel realizadas el mismo año.

"Como resultado, se llegó hasta el punto de estar muy cerca de la liberación (de los detenidos). Kim Jong-un llegó incluso a prometer al entonces presidente Moon: 'Haré todo lo posible para (la liberación de los detenidos)'", dijo este jueves el legislador Yoon Geon-young, quien en esos años se desempeñaba como director de la Sala de Situación presidencial surcoreana.

Explicó, sin embargo, que tras la cumbre fallida de Hanói entre Pionyang y Washington en 2019 y la pandemia de la covid-19, las relaciones intercoreanas se deterioraron "por lo que no se pudo obtener un resultado".

"La razón por la cual no pudimos informar públicamente a la ciudadanía sobre esta situación en aquel momento era sencilla: en asuntos como la liberación de detenidos, si el proceso se hace público, puede afectar negativamente el resultado según el caso," agregó.